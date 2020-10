Новый пост Бритни Спирс в инстаграме снова напугал фанатов: «Мы знаем, что страницу ведешь не ты!» Ученые назвали неожиданную пользу десертов » В Китае нашли три самых древних в истории мяча Patrick Wertmann et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2020 Ученые провели радиоуглеродный анализ трех кожаных мячей, найденных при раскопках захоронений в Турфанской долине в Китае, и выяснили, что их изготовили в XII–X веках до нашей эры. Ранее самый древний известный мяч в Евразии относился примерно к 200 году до нашей эры. Исследователи предположили, что игрой, для которой их изготовили, было нечто вроде конного поло, но твердых доказательств этому найти пока не удалось. Результаты ученые опубликовали в Journal Archaeological Science: Reports. Самый древний мяч в мире был найден в могиле ребенка, захороненного в Древнем Египте 4,5 тысячи лет назад. Кроме того, известна египетская роспись, сделанная в начале второго тысячелетия до нашей эры, на которой изображена игра с мячом. Начиная примерно с 1700 года до нашей эры в мяч начали играть в Центральной Америке. Правил игры не сохранилось, но по рисункам видно, что в одних местах в мяч играли с помощью палок (то есть игра напоминала хоккей с мячом), а в других местах его поддерживали в воздухе ударами разных частей тела, что, соответственно, ближе к современному волейболу. В Евразии про игры в мяч ничего неизвестно вплоть до античных времен: первые упоминания о них находятся только в «Одиссее» Гомера, где сначала мяч бросают друг другу Навсикая и ее служанки, а потом юноши на пиру у царя народа мореходов феаков. Но Троянская война — это примерно XIII–XII века до нашей эры, а Гомер жил в VIII веке до нашей эры и насыщал рассказ о героях прошлого реалиями своей эпохи. При этом ни изображений игры в мяч, ни находок самих мячей в Евразии нет даже для гомеровского времени. Первые изображения игры в мяч античной эпохи относятся к рубежу VI–V веков до нашей эры, а самый древний мяч на континенте найден в Китае и датируется примерно 200 годом до нашей эры. Однако археологам удалось найти мячи из кожи с нанесенным красной краской крестом в трех могилах древнего кладбища Яньхай (Yanghai), которое находится в Китае, в Турфанской впадине, примерно в 30 километрах от современного города Турфан. Раскопки захоронений начали в 1970-е годы, и с тех пор археологи раскопали уже более 500 могил. Кладбище использовали в течение целого тысячелетия, с XII до II века до нашей эры. Кожаные мячи из захоронений в Яньхае, XII-X века до нашей эры Patrick Wertmann et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2020 Поделиться Изогнутые палки, найденные в захоронениях в Яньхае. Возможно, это клюшки. А другие ученые считают, что они могут быть метательным оружием. Patrick Wertmann et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2020 Патрик Вертман (Patrick Wertmann) из Цюрихского университета и его соавторы из Китая и Германии решили установить точный возраст мячей и попытаться, используя другие археологические находки, разобраться, для чего эти мячи использовали. Они провели ряд радиоуглеродных анализов кожи и нитей из штанов, найденных в одном из захоронений, и выяснили, что могилы относятся к периоду между началом XII и концом X веков до нашей эры. Соответственно, было установлено, что найденные мячи — древнейшие в Евразии. В других могилах кладбища ученые нашли изогнутые палки, похожие на те, которые на некоторых древнекитайских рисунках держат игроки в мяч, но все эти находки относятся к значительно более позднему времени. Поэтому ученые констатируют, что доказать связь между мячами и «клюшками» невозможно. Но косвенным доказательством того, что мяч использовался именно для игры, служат изображения на стенах гробниц, построенных уже в VIII веке нашей эры: на них видно всадников, играющих в мяч, а на мяче четко виден крест, такой же, как и на мячах из могил в Яньхае. Роспись из могилы Ли Янга, провинция Шанхай, VIII век нашей эры Photo: P. Wertmann. Patrick Wertmann et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2020 Исследователи отмечают, что появление мячей совпадает с периодом освоения в этом регионе верховой езды: в захоронениях вместе с мячами обнаружены остатки упряжи и рукоятки кнутов. Еще в 2014 году археологи объявили о находке в другой могиле на том же кладбище самых древних на Земле штанов, которые датируются приблизительно XIV–XIII веком до нашей эры: тогда ученые предположили, что штаны появились именно тогда, когда людям понадобилось садиться на лошадь верхом. Кроме того, из изобразительных источников известно, что в Древнем Китае в мяч играли именно всадники с помощью изогнутых клюшек. В III-IV веках древнее «конное поло» получило распространение в Парфянской империи, а затем в государстве Сасанидов и Византийской империи. Игра выполняла функцию тренировки, в том числе военной.

