Ученые назвали неожиданную пользу десертов

Американские диетологи посоветовали, как есть десерты и худеть. Для этого они опровергли миф о том, что третье блюдо нужно съедать до основных.

Если поступать наоборот, убедились ученые, следя за добровольцами, которых угощали чизкейками, то сладкое принесет организму пользу.

Половина участников эксперимента съедала небольшую порцию десерта перед обедом и в результате выбирала самые низкокалорийные блюда. Их «оппоненты» приступали к десерту после крупной порции калорийной еды и в итоге поглотили на 30% калорий больше.

Такой перевес в пищевой ценности ученые объяснили тем, что сладкое до обеда резко и ненадолго снизило у добровольцев аппетит, благодаря чему они предпочли «легкий» обед «тяжелому». Чувство сытости при питании таким порядком сохраняется несколько часов, что предотвращает переедание, приводит выводы экспериментаторов replyua.net.