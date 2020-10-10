Премьеру третьей части «Мира Юрского периода» срочно перенесли на 2022 год Новый пост Бритни Спирс в инстаграме снова напугал фанатов: «Мы знаем, что страницу ведешь не ты!» » Турчинов — прокуратура выполняет задания Медведчука Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой «пятой колонны» Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель штаба партии «Европейская Солидарность» Александр Турчинов. «Относительно открытия против меня уголовного дела по требованию Медведчука и Ко. Не удивился, что Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой» пятой колонны «Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу. Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе, — она ​​недопустима. Их место — за решеткой или на кладбище. Такова была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас «, — написал Турчинов.

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