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Турчинов — прокуратура выполняет задания Медведчука

Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой «пятой колонны» Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель штаба партии «Европейская Солидарность» Александр Турчинов.

«Относительно открытия против меня уголовного дела по требованию Медведчука и Ко. Не удивился, что Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой» пятой колонны «Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу. Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе, — она ​​недопустима. Их место — за решеткой или на кладбище. Такова была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас «, — написал Турчинов.

10 октября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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