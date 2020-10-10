Трамп нецензурно выругался в прямом эфире

Рассуждая о поддержке Ираном террористических группировок, Трамп пригрозил Тегерану: «Если вы будете ***** [дурачить] нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали».

По данным издания, Федеральная комиссия по связи США запрещает ненормативную лексику в дневное эфирное время, когда «существует оправданный риск того, что среди аудитории могут быть дети». В прямом эфире ругань Трампа прошла без цензуры, однако с небольшой задержкой звук все-таки отредактировали. Слова американского лидера остались и в официальной стенограмме разговора.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».