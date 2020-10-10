Россия запускает станок: ЦБ готов напечатать триллион для бюджета

Банк России готовит масштабные вливания рублей в российскую банковскую систему, чтобы та смогла профинансировать дефицит федерального бюджета, который потерял 40% нефтегазовых доходов и к концу года останется с «дырой» в 4,5 триллиона рублей.ЦБ в 10 раз повышает лимит по операциям месячного репо, в рамках которых банки могут получают кредиты у регулятора под залог ценных бумаг.

Как объявил центробанк в пятницу, 12 октября банкам будет предложено до триллиона рублей таких займов. Еще 400 млрд рублей кредитные организации смогут взять сроком на год.

Операции долгосрочного репо были запущены ЦБ в мае. В качестве обеспечения на них принимаются только государственные облигации — ОФЗ, с помощью которых Минфин привлекает долг для федерального бюджета, а также облигации субъектов РФ и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале.

Новый механизм позволит властям «печатать рубли» для федерального бюджета и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния, объясняли Bloomberg два источника, знакомых с планами правительства.

Закон запрещает ЦБ напрямую финансировать казну денежной эмиссией. Однако он может вливать в деньги в банки, принимая в качестве залога госбумаги, купленные ими на аукционах и на рынке.

В сентябре крупнейшие, системно значимые кредитные организации уже поддержали бюджет на 683 млрд рублей, выкупив 82% госбумаг на аукционах Минфина, а с начала года увеличили вложения на 1,7 триллиона рублей.

Но этого мало. В четвертом квартала Минфин планирует привлечь в виде долга беспрецедентные 2 триллиона рублей, чтобы резко увеличить расходы в последние месяцы годы.

Это «делает возможным возникновение кратковременных дисбалансов распределения ликвидности в банковском секторе, — поясняет ЦБ. — В целях предоставления кредитным организациям большей гибкости в управлении ликвидностью в этот период Банк России счел целесообразным увеличить лимит на аукционе репо на срок 1 месяц».

В прошлом году российский госдолг активно покупали иностранные инвесторы, обеспечив 80% суммы, которую Минфин привлек в бюджет. Но обвал нефти, резкое снижение ключевой ставки и обострение геополитических рисков перекрыли этот поток: с начала года нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ всего на 1,2 млрд долларов, а в третьем квартале и вовсе продавали (на 0,7 млрд).

Бремя наполнения бюджета легло на российские банки, ресурсы которых не безграничны. Кредитные организации покупают ОФЗ за счет рублевых резервов, которые хранили на депозитах в ЦБ и его купонных облигациях, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

С начала февраля этот «запас» сжался вдвое: с 4,3 до 2,1 трлн рублей. «По мере исчерпания этой ликвидности покупка ОФЗ будет осуществляться за счет длинного РЕПО от ЦБ», — отмечает Порывай.

Предыдущие аукционы долгосрочного репо центробанка оказались невостребованными: из пяти операций лишь на одной банки взяли 5,1 млрд рублей.

Рынок ждал, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, и его деньги станут еще дешевле, а кроме того — надеялся на падание доходности ОФЗ, чтобы получить положительную маржу.

Но доходности гособлигаций растут по мере того, как падают их цены, а дальнейшее смягчение политики ЦБ «подвисло в воздухе» на фоне обвала рубля. Опрос, проведенный Bloomberg в сентябре, показал, что большинство экономистов ждут сохранения ключевой ставки сохранение на уровне 4,25% до четвертого квартала 2021 года, когда начнется ужесточение ДКП.