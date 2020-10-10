Роскошный особняк «агента 007» выставлен на продажу

Один из самых популярных исполнителей главной роли «агента 007» в киноэпопеи о приключениях Джеймса Бонда – Пирс Броснан, вместе с женой перебрался жить на Гавайи, а свой родовой особняк «Дом орхидей», находящийся в Малибу, пара решила продать. Поскольку эко-вилла на берегу океана входит в список самых дорогих объектов недвижимости округа Лос-Анджелес, не стало удивлением, что цену знаменитость заломил колоссальную – 100 млн дол. Что же такого примечательного получит новый владелец и стоит ли так разоряться?



Еще 20 лет назад, Пирс Броснан (Pierce Brosnan) – продюсер и актер, известный исполнитель роли Джеймса Бонда прикупил участок в 4 тыс. м? на тихоокеанском побережье в известном своими крутыми особняками городе Малибу. После чего он предложил супруге Кили Шэй Смит «построить дом своей мечты», что она и сделала с превеликим удовольствием.

Целых 10 лет она активно участвовала в планировке, разработке дизайна и строительстве своего родового поместья, ведь в нем как раз и выросли их сыновья – Дилан и Пэрис. Самими же работами занимались дизайнеры – Ральф и Росс Андерсоны и строительная компания Albino Construction.

«Дом орхидей», так заботливая хозяйка назвала свой особняк, создан в экзотическом стиле Юго-восточной Азии, которым Пирс был покорен еще во времена съемок фильма «Завтра не умрет никогда». Благодаря этому на побережье появился архитектурный ансамбль, напоминающий двухуровневые бунгало (основной дом и гостевой), которые построены исключительно из ценных пород деревьев, щедро декорированные бамбуком.

Древесину тика для создания напольного покрытия и резные ворота доставляли прямо из Таиланда, где супруги были очарованы традиционными храмами. Оказалось, по их образу и подобию в домах созданы и крыши – используя черепицу из зеленой глины, хотя некоторые утонченные детали интерьера были приобретены в Париже.

Благодаря совместному планированию и обустройству дом получился очень даже уютным и просторным, чему поспособствовала и площадь жилых помещений – 1,2 тыс. м?. В конечном итоге в особняке (в гостевом и основных апартаментах) обустроены гостиные, кухня с выходом на летнюю террасу с обеденным залом, есть еще и столовая, огромная мастерская Пирса, 5 спальных комнат и 12 (!) ванных, музыкальная комната и кинозал рассчитанный на 20 человек. Также на территории виллы построен отдельный домик у бассейна, в котором есть тренажерный зал и собственный спа-кабинет.

Чтобы дом получал максимальное количество солнечного света, были установлены огромные раздвижные окна, которые выступают и в роли дверей. Благодаря такому внедрению из каждой комнаты есть выход на террасу или балкон, с которых открывается восхитительный вид на океан и на живописное побережье.

А учитывая, что все оно застроено недвижимостью звезд, то можно полюбоваться и архитектурными произведениями. Но и этого именитым владельцам показалось мало, они решили, что на втором этаже еще должны быть и мансардные окна, так что, в комнатах на нем распложенных можно наблюдать за звездным небом.

Большое внимание семейная чета уделила экологии. Для энергетической независимости были установлены солнечные панели. Мало того, что с их помощью жилище полностью обеспечено электроэнергией, так еще вода в бассейне подогревается до комфортной температуры. Помимо этого, в доме внедрены системы очистки и рекуперации воды, а весь разлагаемый мусор помещается в специальную компостную яму с электроподогревом для ускорения процесса переработки. По настоянию владельца виллы была установлена система контроля освещения, которая автоматически выключает электричество, если более 5 мин. комната пустует, а климат-контроль позволяет поддерживать комфортную температуру и влажность внутри всех помещений.

Учитывая, что поместье расположено на берегу Тихого океана, оставшаяся территория организована в лучших традициях курорта – собственный пляж, несколько зон отдыха под открытым небом, застекленное патио, подогреваемый бассейн с соленой водой и водопадами, прогулочные зоны.

И вся эта красота утопает в экзотической зелени, которую ландшафтные дизайнеры тщательно подбирали для создания клумб и сада. Так что те, у кого имеются свободных 100 млн дол., могут смело отправляться в Малибу, ведь появился шанс стать обладателем эко-виллы, которую долгие годы создавало звездное семейство, скрупулезно и с вдохновением подбирая каждую деталь интерьера.