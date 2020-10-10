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Премьеру третьей части «Мира Юрского периода» срочно перенесли на 2022 год

Премьеру третьей части "Мира Юрского периода" перенесли на 2022 год

Студия Universal перенесла на 2022 год премьеру третьей части «Мира Юрского периода» с подзаголовком «Власть» (Jurassic World: Dominion).

Как сообщается на странице проекта в Twitter, выход картины теперь намечен на 10 июня 2022 года, вместо запланированной ранее даты — 11 июня 2021 года.

Ранее съемки были приостановлены из-за коронавируса в марте и возобновились только 6 июля.

Режиссер Колин Треворроу также уже прокомментировал в Twitter перенос картины, заверив подписчиков, что ожидание ленты будет оправдано.

«Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и командой над фильмом, которым мы с нетерпением ждем возможности поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, все это того стоит», — написал постановщик.

Напомним, в фильме «Мир юрского периода: Власть» появятся актеры оригинального фильма 1993 года. Подробности о сюжете пока не раскрываются. Ранее режиссер показал фото динозавра, который появится в третьей части фильма.

Как сообщалось ранее, вслед за отложенными картинами «Не время умирать» и «Форсаж 9» премьеры фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза и четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски также перенесли.

10 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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