Премьеру третьей части «Мира Юрского периода» срочно перенесли на 2022 год

Студия Universal перенесла на 2022 год премьеру третьей части «Мира Юрского периода» с подзаголовком «Власть» (Jurassic World: Dominion).
Как сообщается на странице проекта в Twitter, выход картины теперь намечен на 10 июня 2022 года, вместо запланированной ранее даты — 11 июня 2021 года.
Ранее съемки были приостановлены из-за коронавируса в марте и возобновились только 6 июля.
Режиссер Колин Треворроу также уже прокомментировал в Twitter перенос картины, заверив подписчиков, что ожидание ленты будет оправдано.
«Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и командой над фильмом, которым мы с нетерпением ждем возможности поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, все это того стоит», — написал постановщик.
Напомним, в фильме «Мир юрского периода: Власть» появятся актеры оригинального фильма 1993 года. Подробности о сюжете пока не раскрываются. Ранее режиссер показал фото динозавра, который появится в третьей части фильма.
Как сообщалось ранее, вслед за отложенными картинами «Не время умирать» и «Форсаж 9» премьеры фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза и четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски также перенесли.
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