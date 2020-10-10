Отец Киркорова умирает от страшной болезни

По словам певца Филиппа Киркорова, его отец находится в реанимации и ему трудно говорить. Об этом пишет издание «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», 88-летний Бедрос Киркоров — болгарский певец и отец Филиппа Киркорова. Ранее в СМИ появилась информация, что Киркоров-старший заболел коронавирусом и был госпитализирован.

Киркоров отметил, что отец в реанимации и связь они поддерживают через медиков. При этом каждый день он получает подробную медицинскую сводку от персонала клиники.

По словам Киркорова, сам он тоже переболел коронавирусом, даже не зная об этом.

«Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом. А оказалось, у меня большое количество антител», — пояснил исполнитель.