Новый пост Бритни Спирс в инстаграме снова напугал фанатов: «Мы знаем, что страницу ведешь не ты!»

38-летняя Бритни Спирс — довольно активный пользователь Instagram. В ее микроблоге регулярно появляются различные фото и видео, в подписи к которым она рассказывает о своей жизни. Однако некоторое время назад у поклонников появились сомнения, что певица действительно сама ведет собственную страницу в соцсетях. Свою уверенность в этом они выразили в комментариях под одним из последних постов, в котором Бритни благодарила их за поддержку.

Моим поклонникам… Хочу поблагодарить вас, ребята, за поддержку, которую вы оказываете мне на протяжении многих лет. Порой я читаю комментарии — да, иногда мы все так делаем, — и вижу, как вы меня любите и как на самом деле прекрасны люди! Спасибо за ваши добрые слова, они так много для меня значат… Да благословит вас всех Господь! Вы знаете, что мне действительно не все равно,

— говорится в одном из последних постов Бритни.

Бритни СпирсВ комментариях многие подписчики сразу же заявили, что прекрасно знают, что на самом деле посты за Бритни пишут члены ее команды, в которую записали и ее 26-летнего бойфренда Сэма Асгари. По их мнению, представители звезды просто не дают ей доступ к собственной странице в соцсетях, чтобы она не могла рассказать, как обстоят ее дела на самом деле.

Это команда Бритни постит это все за нее. Нас всех дурачат ее представители!

Все мы знаем, что Бритни не сама ведет аккаунт!

Пусть теперь Бритни повторит это нам в прямом эфире!

Мы любим тебя, Брит, но прекрасно знаем, что страницу ведешь не ты.

Выглядит так, будто кто-то ведет страницу за Бритни, чтобы убедить нас поверить в то, что она читает комментарии,

— написали обеспокоенные интернет-пользователи, требующие рассказать, действительно ли у Бритни все в порядке.

Напомним, что фанаты звезды запустили движение «Свободу Бритни» (FreeBritney). Его представители убеждены, что опекуны держат Спирс чуть ли не в заложниках и контролируют каждое ее слово и движение. Некоторое время назад адвокаты звезды намекнули, что версия поклонников близка к правде. Тогда они подали в суд документы, составленные от имени Бритни, в которых она выражает поддержку фанатам и опровергает слухи, что движение «Свободу Бритни» — чья-то шутка или теория заговора (последнюю версию ранее озвучил отец Бритни Джеймс).

На фоне этих событий Спирс продолжает бороться за собственную свободу в суде. Сейчас ее основная цель — навсегда лишить опекунства своего отца. Джеймс полностью контролировал жизнь дочери и ее финансы начиная с 2008 года, но в прошлом году вынужден был передать право опеки личной помощнице звезды Джоди Монтгомери. На этой неделе инсайдеры также сообщили, что отец певицы крайне обеспокоен тем, что нынешний опекун дает его дочери «слишком много свободы».