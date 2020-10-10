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Новая возлюбленная Брэда Питта специально для него ходит без белья

Новая возлюбленная Брэда Питта специально для него ходит без белья — по ее словам так она хочет «порадовать милого», и чтобы он о ней не забывал вдали.
Девушка известного голливудского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети.

На своей странице в Инстаграм 27-летняя красотка опубликовала несколько кадров из игривой фотосессии. На свежих снимках Потуральски предстала в голубом платье в белый горох с открытой спиной. Модель позировала в домашней обстановке с распущенными волосами и легким макияжем. Напомним, ранее Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом.

10 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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