Новая возлюбленная Брэда Питта специально для него ходит без белья

Новая возлюбленная Брэда Питта специально для него ходит без белья — по ее словам так она хочет «порадовать милого», и чтобы он о ней не забывал вдали.

Девушка известного голливудского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети.

На своей странице в Инстаграм 27-летняя красотка опубликовала несколько кадров из игривой фотосессии. На свежих снимках Потуральски предстала в голубом платье в белый горох с открытой спиной. Модель позировала в домашней обстановке с распущенными волосами и легким макияжем. Напомним, ранее Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом.