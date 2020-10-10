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Назвали новую дату выхода боевика с Милой Йовович

Назвали новую дату выхода фильма с Милой Йовович

Назвали новую дату выхода боевика с Милой Йовович . Sony решила подвинуть релиз экранизации: картина выйдет в прокат 30 декабря этого года, а не в следующем апреле.

После переноса с этой же даты «Дюны», у фильма с Йовович есть все шансы собрать новогоднюю кассу ввиду отсутствия других крупных премьер.

Лента расскажет о группе наёмников под руководством лейтенантки Артемис. Вместе они оказываются в другом мире, населённом монстрами, и встречают там загадочного Охотника. Объединив усилия, им предстоит спасти мир.

10 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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