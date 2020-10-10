Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле населенного пункта Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило в субботу, 10 октября, о ракетном обстреле Арменией населенного пункта Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, обстрел из реактивных систем залпового огня ведется с ходжалинского направления. Азербайджанская армия принимает в ответ «адекватные меры», подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в министерстве обороны Армении это опровергают и утверждают, что Азербайджан после переговоров в России о перемирии стал активно использовать беспилотники в южном направлении Карабаха.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня — с полудня 10 октября.