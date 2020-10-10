Мер Харкова после коронавируса перенес тяжелый инсульт

Мэр Харькова Геннадий Кернес после перенесенного коронавируса получил инсульт и лишился дара речи. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Родзинский, передает РЕН ТВ.

«Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить», — пояснил представитель главы города. По его словам, теперь возникают сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.

Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает.

17 сентября Кернес вылетел в Германию на борту Bombardier Challenger 604, который прибыл за ним из Нюрнберга. Данное воздушное судно перевозило из Омска в Берлин Алексея Навального. До этого у Кернеса был диагностирован коронавирус. По словам спикера харьковского горсовета Юрия Сидоренко его доставили в самолете в специальной «противоковидной» капсуле. Кернес не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и постоянно находился в сознании.