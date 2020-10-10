Кому и когда необходимо делать тест на COVID 19

Пандемия COVID 19 впервые вызвала не только общемировой кризис, но и значительно повысила смертность среди населения мира. На сегодняшний день уже более 30 миллионов человек по всему миру инфицированы COVID 19. Средняя смертность составляет в различных странах от 2, до 0,5% от общего числа заболевших, но в некоторых странах и зашкаливает до 3-4% в случае несвоевременного оказания медицинской помощи. Но необходимо понимать, что оказание медицинской помощи при коронавирусе напрямую зависит от его своевременного выявления в организме человека. И потому тест на коронавирус является крайне важным в данной ситуации. Предварительно постарайтесь самостоятельно определить свои симптомы и понять, подходят ли они под классификацию ковида. Затем — немедленный тест и что важно — подготовка к самоизоляции и самоизоляция. Начните с того, что при первом подозрении — свяжитесь со своим лечащим врачем.

Что мне делать?

Первым делом вам необходимо понять, что у вас есть симптомы коронавируса. Иногда это легкое недомогание, иногда повышенная в течении недели температура. Но наиболее явный симптом, это отсутствие обоняния и вкуса. В этом случае крайне необходимо быть готовым сдать тест в кратчайшее время. Сделайте ПЦР тест на коронавирус как модно скорее и в том случае, если кто-то в вашей семье или в вашем офисе в одном помещении с вами уже болен на ковид. ПЦР тест на коронавирус является наиболее точным и своевременным, а главное — надежным при заболевании коронавирусом.

И потому необходимо довериться надежным лабораториям, которые делают этот тест. Всегда проверяйте происхождение теста на коронавирус. По ссылке, указанной выше, вы попадете на надежную и проверенную лабораторию, которая дает только надежные результаты. Таким образом, делая тест в Медилабс, вы можете быть уверены, что все будет надежно либо подтверждено либо опровергнуто причем в кратчайшие сроки.

Что делать, если вы больны?

Первое это самоизоляция. Для того, чтобы не заразить родных и близких, необходимо срочно изолироваться. В случае протекания COVID 19 в легкой форме, вы можете пройти курс лечения дома. Как правило в 70% случаев это так и происходит. При тяжелой форме, связанной с поражением легких необходима немедленная госпитализация. Само лечение в госпитале или больнице может продлиться до 3-х недель. Важно также знать, что пожилых людей, у которых смертность от коронавируса достигает 20%, необходимо срочно госпитализировать при первом проявлении подтвержденных симптомов.