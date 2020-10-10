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Известного африканского колдуна приговорили к казни за ритуальные убийства девушек

В Нигерии к смертной казни приговорили мужчину, совершившего ритуальные убийства девяти девушек. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что все преступления были совершены в номерах отелей. На шеях женщин находили белые ленты, что свидетельствовало о приверженности злоумышленника к некому культу.

После того, как жертв 40-летнего нигерийца обнаружила полиция, местные женщины вышли на митинг и потребовали защиты от правоохранителей. В сентябре 2019 года преступника задержали.

Вместе с мужчиной на суде предстала также женщина, которую обвиняли в «недостойном поведении с одной из жертв». Однако девушка была оправдана.

10 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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