Германия построит космодром в Северном море

Федерация промышленности Германии захотела построить в Северном море космодром для запуска небольших космических аппаратов для обеспечения национальной безопасности, сообщает Defense News.

Издание пишет, что летом текущего года объединение подготовило соответствующий проект и приступило к его обсуждению с Федеральным министерством обороны и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.

В публикации отмечается, что появление космодрома в немецких территориальных водах даст толчок местной аэрокосмической промышленности и позволит избежать утечки кадров в США.

Издание уверяет, что немецкий космодром может использоваться для запуска военных спутников ЕС и НАТО, однако его создание является скорее не техническим вопросом, а политическим.