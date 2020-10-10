Финляндия решила основательно перевооружится против возможной агрессии

Государственный департамент США согласовал возможную продажу Финляндии 64 самолетов F-35 за $ 12,5млрд, а также 58 F / A-18E / F Super Hornet и 14 EA-18G Growler ориентировочной стоимостью $ 14,7млрд

Соответствующее сообщение было обнародовано 9 октября Агентством Минобороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности.

Так в сообщении DSCA №20-66 говорится об одобрении запроса на 64 истребителя F-35 Joint Strike Fighter с ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II + Sidewinder, высокоточными управляемыми боеприпасами «земля-земля»: GBU-39, AGM -154C-1, AGM-158B-2 JASSM-ER, а также другое вооружение, сопутствующее оборудование и услуги по оценочной стоимости 12,5млрд долл.

Сообщение №20-67 касается согласования возможной продажи 50 самолетов F / A-18E Super Hornet, 8 самолетов F / A-18F Super Hornet и 14 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, также с вооружением, сопутствующим оборудованием и услугами, всего на 14 , 7млрд долларов.

Финляндия объявила о начале программы по поиску нового истребителя в конце 2019 года. Ожидается, что решение по программе HX Fighter Program ориентировочной стоимостью 100млрд евро будет принято до конца 2021 года.

Среди претендентов на замену 64 финских F / A-18, которые имеют списать до 2030 года, рассматриваются американские истребители Boeing F / A-18 Super Hornet и Lockheed Martin F-35, а также французские Dassault Rafale, шведские Saab Gripen и Eurofighter Typhoon.

Напомним, что 30 сентября США также одобрили возможной продаже 36 самолетов F-35 и 40 типа F / A-18E / F Super Hornet Швейцарии.