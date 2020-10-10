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Даша Астафьева позировала голой в чулках

опулярная украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева снялась топлес. Пикантными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

На нескольких кадрах звезда появилась в откровенных нарядах. Так, Астафьева позировала в трусиках и чулках с поясом, лежа на узкой спинке дивана. Артистка завела руки за голову и приподняла одну ногу.

Астафьева написала: «Верю, что искусство — это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы — искусство».

На другом снимке певица с прической в стиле 30-х годов позирует без бюстгальтера, накинув серый пиджак на одно плече.

10 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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