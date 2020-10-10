Бегство иностранцев из российских акций побило многолетний рекорд

Иностранные инвесторы продолжают избавляться от акций российских компаний в объемах, которых рынок не видел много лет.

По итогам сентябре нерезиденты и дочки иностранных банков вывели с фондового рынка РФ еще 83,8 миллиарда рублей, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Распродажа непосредственно иностранцами (без учета «дочек» банков-нерезидиентов) оказалась даже больше той, что наблюдалась в марте, когда фондовые индексы РФ рухнули вместе с нефтью и курсом рубля.

Исход инвесторов, рекордный как минимум с 2018 года, продолжается 6 месяцев из последних семи: лишь в июле нерезиденты ставили продажи на «паузу», но с августа возобновили их с новой силой.

В целом активы развивающихся стран в сентябре фиксировали приток иностранного капитала на 7,9 млрд долларов.

Но российский рынок акций «стал явным аутсайдером из-за роста геополитической напряженности в связи с президентскими выборами в Беларуси и отравлением Алексея Навального», а угроза санкций, направленных против завершения строительства «Северного потока-2» также усилила риски, связанные с инвестициями в российские активы, пишут аналитики Альфа-банка.

Индекс РТС завершил сентябрь рекордным с марта падением на 6,3%, а с начала октября снизился еще на 1,2%, обновив минимумы за 4 месяца на фоне новой волны распродаж иностранцами.

На неделе с 1 по 7 октября отток капитала из ориентированных на Россию биржевых фондов (ETF) cтал вторым рекордным с мартовского обвала, отмечают в обзоре аналитики BCS Global Markets.

Инвесторы забрали 140 млн долларов — в 3,5 раза больше, чем неделей ранее. Главными продавцами стали фонды, ориентированные исключительно на Россию: из них утекло 150 млн долларов.

«Краткосрочный импульс потоков фондов остается негативным и указывает на сохранение рисков снижения по мере того, как рынок входит в IV квартал, а мировые экономики находятся под еще большим давлением из-за усиления распространения пандемии COVID-19», — констатируют BCS Global Markets.

«Интерес к российским актив ам, вероятно, сохранится слабым вплоть до окончания президентских выборов в США», — предупреждает Альфа-банк. Инвесторы опасаются победы Джо Байдена, который может разморозить санкционные пакеты, заблокированные администрацией Дональда Трампа.

Усиление конфликта между Арменией и Азербайджаном также «вынуждают инвесторов настороженно относиться к российским активам, и многие у частники рынка уходят в сторону», добавляет Альфа-банк.