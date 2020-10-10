Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, сообщил по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Стороны приняли такое решение «в гуманитарных» целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Трехсторонние переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России прошли 9 октября. Накануне президент России Владимир Путин призвал Баку и Ереван прекратить бои, чтобы обменяться телами погибших и пленными. Перед обращением Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.