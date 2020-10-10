Американский эксперт определили худшие российские пистолеты и револьверы

Авторитетный американский оружейный эксперт назвал пять самых плохих пистолетов, сделанных во времена Советского Союза, а также в современной России. В горе-список Чарли Гао попали, как хорошо известные модели, находящиеся на слуху у абсолютного большинства людей, так и пистолеты, предназначенные для решения «специальных» задач.

1. «Дротик»

Первым был раскритикован пистолет ОЦ-23 «Дротик», сделанный под патрон калибра 5.45×18 мм. Оружие отличается крупными размерами и весит один килограмм. Уже только это делает его оружием весьма бессмысленным. Кроме того, патрон у «Дротика» достаточно слабый. Начальная энергия пули составляет показатель в 128 Дж. Для сравнения у 9-мм парабеллума данный показатель – 481 Дж.

Единственное достоинство пистолета – его патрон способен пробивать мягкие бронежилеты, чего, например, не может патрон «Макарова». На вооружение «Дротик» так и не приняли, ограничившись небольшой партией для МВД страны.

2. Револьвер системы Нагана образца 1895 года

Данный револьвер был личным оружием в российской и советской армии вплоть до 30-х годов XX века, пока не появился пистолет Токарева. Чарли Гао утверждает, что в приведенной им «пятёрке» данный револьвер – худший кандидат. Его конструкция была невероятно архаична. У револьвера очень тугой спуск. У него отвратительная система снаряжения патронов, которая значительно проигрывает в удобстве и скорости заполнения барабана при сравнении оружия с британскими и французскими моделями.

Достоинства у револьвера, добавляет Гао, все-таки есть. У него была очень простая конструкция, что позволяло легко его ремонтировать. Более того, на наган ставился глушитель, что большая редкость для револьверов.

3. П-96

Российский П-96 стал первой попыткой создать отечественный «Глок». Пистолет был сделан под патрон 9х19, однако войсковые испытания так и не прошел. Впоследствии его адаптировали под патрон 9х17 для частных охранных компаний. Однако и после этого коммерческого успеха пистолет не возымел, так как не смог конкурировать даже с старыми-добрыми Макаровыми. В конце 90-х годов прошлого века производства пистолета было решено свернуть.

4. «Стриж»

Новейший российский пистолет «Стриж» мог получаться отличным оружием. Он позволяет очень точно и быстро стрелять и достаточно удобен. Однако, по словам Гао, у «Стрижа» есть страшный недостаток. Даже для специального оружия он слишком сложен. Более того, пистолет получился на удивление ненадежным. Очень часто случается застревание гильзы, что значительно сокращает темп ведения огня. Наконец, у пистолета нечеткий и достаточно тугой спуск.

5. Пистолет Ярыгина

Этот пистолет был принят в российской армии на вооружение в 2003 году и с тех самых пор превратился в настоящую головную боль военных. У пистолета неудобная и слишком большая рукоятка. Слишком широкая мушка, не позволяющая достаточно эффективно прицеливаться во время ведения огня. Кроме этого у оружия найдется еще с десяток малоприятных «особенностей». Прекрасный образец того, как не надо делать оружие для армии.