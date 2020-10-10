10 самых богатых обладателей премии Оскар всех времен

Не секрет, что после мирового признания на премии Оскар актеров часто ждет еще больший успех в будущем. Гонорары звезд мгновенно возрастают, а востребованность на съемочных площадках топовых режиссеров становится колоссальной. Какие же оскароносные актеры имеют наибольшие доходы среди своих коллег – читайте в рейтинге.

Ведущее издание Just Jared составило рейтинг самых богатых звезд Оскара за всю историю кино. В их число вошли знаменитости мирового уровня, которых каждый киноман хоть раз в жизни видел в киноленте. Предлагаем подробнее ознакомиться с состоянием звезд и узнать, кто же стал настоящим богачом Голливуда после победы на Оскаре.

Элизабет Тейлор (600 миллионов долларов)

Англо-американская актриса, в 2011-м умерла на 80 году жизни, всегда считалась одной из крупнейших звезд Голливуда всех времен. Свои две заветные статуэтки Оскар она получила за «лучшую женскую роль» в фильмах «Баттерфилд, 8» (1961) и «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966).

Роберт де Ниро (500 миллионов долларов)

77-летний голливудский актер всегда считался эталоном красоты и мужества на телеэкранах. Из всего творчества в кино он получил Оскар за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Бешеный бык» (1980), а также Оскар за мужскую роль второго плана в фильме «Крестный отец 2» (1974).

Барбра Стрейзанд (400 миллионов долларов)

Легенда американского кино Барбра Стрейзанд стала лучшей актрисой премии Оскар за роль в фильме «Смешная девчонка» (1969), а также получила награду за лучшую песню к фильму «Звезда родилась» (1976).

Джек Николсон (400 миллионов долларов)

83-летний актер и режиссер также в своей карьере получил 3 статуэтки Оскара за лучшие мужские роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Лучше не бывает» (1998), и за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Речь нежности» (1983).

Том Хэнкс (400 миллионов долларов)

Американский красавец и звезда кино – 64-летний Том Хэнкс получил два Оскара за 2 года подряд в фильмах «Филадельфия» (1994) и «Форрест Гамп» (1995) за лучшие мужские роли.

Шер (360 миллионов долларов)

74-летняя звезда музыкальной индустрии, а также актриса получила свой желаемый оскар за главную женскую роль в фильме «Власть луны» (1987).

Майкл Дуглас (350 миллионов долларов)

Режиссер и актер Майкл Дуглас в свои 75 может похвастаться премией Оскар за «Лучшую мужскую» роль в фильме «Уолл-стрит» (1987).

Джулия Робертс (250 миллионов долларов)

Одна из самых узнаваемых киноактрис Голливуда Джулия Робертс в своей карьере также может похвастаться статуэткой Оскар за главную женскую роль в фильме «Эрин Брокович» (2000).

Леонардо Ди Каприо (260 миллионов долларов)

45-летний актер долго пытался завоевать премию Оскар и в 2016-м все же взял ее за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Легенда Хью Гласса».

Николь Кидман (250 миллионов долларов)

Последней в списке богачей-звезд с премиями Оскар оказалась австралийка Николь. В 2003 году она получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Часы».