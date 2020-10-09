Женщина на Maserati раскрыла блогеру источник заработка и удивила его

Блогер Дэниел Макдональд (Daniel Macdonald) попросил женщину, которая была за рулем Maserati Levante, раскрыть источник заработка. Ее ответ, который он опубликовал в TikTok 3 октября, удивил самого автора ролика и пользователей в комментариях.

Между блогером и водителем завязался короткий диалог. Макдональд задал вопрос о том, чем она зарабатывает на жизнь. Озадаченная женщина в ответ переспросила, что он имел в виду. Блогер уточнил, что хотел бы знать, из чего состоит ее постоянный доход. «Я замужем, а что?» — отреагировала она.

Позже ролик попал в Twitter, где также стал крайне обсуждаемым. Одних реакция женщины удивила, а другие позавидовали тому, что она вышла замуж и смогла позволить себе перестать думать о работе.

Свой дебютный подобный ролик Макдональд опубликовал в конце сентября. С этого момента на него подписались сотни тысяч человек. Видео с женщиной на Maserati собрало уже более 17,5 миллиона просмотров. В клипе от 3 октября он также встретил водителя Porsche Panamera Turbo, занимающегося инвестициями, и доктора на Porsche 911 Turbo.