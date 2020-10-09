В сети показали навеянные коронавирусом сексуальные костюмы на Хэллоуин

Иностранные онлайн-магазины представили сексуальные наряды для Хеллоуина, вдохновленные средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в ассортименте американского бренда Yandy появился откровенный костюм антисептика для рук, состоящий из боди мятного цвета с логотипом Yandy Hand Sanitizer и прозрачного сарафана длины мини. Стоимость навеянного пандемией предмета одежды на сайте марки составляет почти 70 долларов (5 390 рублей).

Также дезинфицирующим средством вдохновилась калифорнийская компания праздничной одежды Tipsy Elves. Бренд показал в сети наряд стоимостью 100 долларов (7 700 рублей), который полностью имитирует внешний вид бутылки санитайзера и подходит как для женщин, так и для мужчин.

Кроме этого, марка Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты от коронавируса, в частности, антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептик — по 40 долларов (3 080 рублей), а также рулон туалетной бумаги — 20 долларов (2310 рублей).

В 2014 году американский онлайн-магазин brandsonSale представил наряд Sexy Ebola Containment Suit («Сексуальная защита от Эболы») для Хеллоуина. В комплект, имитирующий костюм медсестры, входили белый халат, защитная маска, очки и голубые резиновые перчатки. За дополнительную плату также можно было приобрести желтые защитные сапоги.