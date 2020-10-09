В прокат выходит одна из самых ожидаемых украинских картин года

Премьеру новой драмы Вячеслава Криштофовича мы ждали еще с весны. Критики уже хорошо отозвались о свежей работе мастера, но между ней и зрителями встал карантин. И вот она все же выходит в прокат. Кроме того, на широких экранах можно будет посмотреть новое прочтение классики Диккенса, боевик с Лиамом Нисоном, пару комедий и хорроров, мультфильм для всей семьи и несколько отличных короткометражек. Рассказываем обо всех премьерах подробнее.

История Дэвида Копперфилда



Режиссер: Армандо Ианнуччи

В ролях: Дев Патель, Питер Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен Уишоу, Фисайо Акинаде, Никки Амука-Бёрд, Элби Эткинсон, Анайрин Барнард, Тувэйн Барретт

Перенести классический, отчасти автобиографический роман Чарльза Диккенса на большой экран взялся режиссер не чуждый ни юмора, ни провокации – Армандо Иануччи. И для своей экранизации он собрал весьма звездный каст. Англия 19 века, молодой человек по имени Дэвид Копперфилд (Патель), пережив довольно тяжелое детство, пытается найти свое место в мире. Он открывает в себе талант писателя и начинает рассказывать собственную историю, полную эмоций, приключений и любви.

Предчувствие



Режиссер: Вячеслав Криштофович

В ролях: Станислав Боклан, Ксения Николаева, Лариса Руснак, Евгения Муц, Ирина Бенюк, Александр Токарчук, Сергей Пащенко

Действие драмы разворачивается в маленьком провинциальном приморском городке. В центре истории – человек, которого уже нет в живых. Владимир был ихтиологом и жил морем. Согласно завещанию, мужчину хоронят в неизвестном месте и о том, где упокоились его останки, знают только жена и ближайший друг. Однако первая супруга Владимира решает через суд добиться раскрытия этой информации. В ходе разбирательства зрителя знакомят с жизнью этого маленького городка и судьбами его обитателей. Но по ходу развития истории чувство тревоги лишь нарастает.

Честный вор

Режиссер: Марк Уильямс

В ролях: Лиам Нисон, Кейт Уолш, Джай Кортни, Джеффри Донован, Джеффри Райт, Энтони Рамос, Роберт Патрик, Жасмин Сепас Джонс, Бироль Йильдиз

Опытный вор-медвежатник Том Картер встречает любовь всей своей жизни и решает начать все заново. Он предлагает ФБР сделку – Том признается во всех ограблениях и возвращает похищенные деньги, а за это получает мягкий приговор, чтобы провести остаток дней с возлюбленной и не врать ей. К несчастью, оформлять его явку с повинной прибывает пара продажных копов, которые подставляют героя. Теперь Картеру придется скрываться и продумывать хитрый план, чтобы отомстить обидчикам, защитить возлюбленную и восстановить свое доброе имя.

Жены героев

Режиссер: Питер Каттанео

В ролях: Кристин Скотт Томас, Шэрон Хорган, Эмма Лаундес, Гэби Френч, Лара Росси, Эми Джеймс-Келли, Индия Риа Амартейфио, Грег Уайз, Джейсон Флеминг, Лаура Чекли

Несколько британок, чьи мужья-военные улетают на службу в Афганистан, собираются в группу поддержки, чтобы вместе коротать одинокие вечера и справляться с тревогой. Неожиданно группа превращается в хор, а их встречи – в самые настоящие репетиции. Правда, Кейт и Лиза, которые руководят коллективом, никак не могут найти общий язык, а хористки, как оказывается, не все умеют петь. Впрочем, это не мешает им стать национальной сенсацией. Фильм снят по мотивам реальных событий начала нулевых. К слову, сейчас по всему миру таких хоров более 70.

Секреты секса



Режиссер: Крис Райделл, Ник Райделл

В ролях: Люси Хейл, Минди Кон, Джеки Круз, Леонидас Гулаптис, Адхир Кальян, Стивен Фридрих, Скай П. Маршалл, Леа МакКендрик

Романтическая комедия основана на бестселлере Айн Каррильо-Гейли «Pornology». Люси застает своего бойфренда за просмотром эротического видео, в ответ он называет ее «сексофобкой». Девушку задевает такая характеристика и она решает доказать парню, что он не прав. Люси берется исследовать тему поглубже. Как и любой хороший исследователь, девушка составляет довольно дикий список дел, который отправляет ее в удивительное путешествие самопознания, дружбы и новой любви.

Мы призываем тьму



Режиссер: Марк Мейерс

В ролях: Александра Даддарио, Мэдди Хассон, Эми Форсайт, Киан Джонсон, Логан Миллер, Джонни Ноксвил, Остин Свифт, Элисон МакЭти, Тэннер Бирд, Эрик Атхавале

1988 год. Трое подруг едут развлечься на рок-концерт в другой город и встречают по дороге трех парней. После отличного шоу компания решает продолжить вечеринку дома у отца одной из девушек. Никого не смущает, что в округе одно за другим произошло уже 18 убийств, в которых обвиняют банду сатанистов. Тем не менее, вместо веселого вечера с алкоголем и сексом молодые люди получают ночь ужаса и крови.

Потерянная в Токио

Режиссер: Уильям Олссон

В ролях: Александра Даддарио, Кэрис ван Хаутен, Такэхиро Хира, Кейт Кастонгуэй, Питер Марк Кендалл, Эндрю Ротни, Марико Цуцуи, Элизабет Ларена

Пытаясь убежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский язык, а ночью ищет впечатлений от экзотической жизни Токио с его громкими барами, опасными связями и отелями любви. Однако однажды в городе исчезает девушка, которая очень похожа на нее, а сама Маргарет заводит безумный роман с загадочным красавчиком-якудза, который затягивает ее в мир запрещенных наслаждений.

Чудо-курица



Режиссер: Эдуардо Гонделл, Виктор Мониготе

Туру — веселая курица с невероятными суперспособностями. Она умеет разговаривать и петь. Туру живет на ферме вместе с бабушкой Изабель, вместе с которой они любят петь любимые песни. Но однажды бабушку забирают в город в больницу. Туру так грустит, что отправляется в путешествие, чтобы ее навестить. В анимационной истории зрители смогут окунуться в удивительные приключения необычной курочки.

Женщина



Режиссер: Янн Артус-Бертран, Анастасия Микова

В ролях: Норма Бастидас, Габриела Мелгоза, Шантель Насир, Александра Орбек-Нильссен, Вирджиния Рейссон

Документальный фильм «Женщина» – это всемирный проект, который дает голос 2000 женщин из 50 разных стран мира. Во время интервью женщины сами направляют разговор и говорят о том, что считают действительно важным: работа, образование, эмансипация, материнство и, вместе с тем, об очень личном – отношение к телу, сексуальность или первые менструации. Героини фильма делятся воспоминаниями из своей жизни – забавными, трогательными, а порой и ужасными. Женщины впервые находят в себе силы и рассказывают о болезненном и глубоком, доверившись авторам фильма.

Все для всех: Lil Peep



Режиссер: Себастьян Джонс, Рамез Силян

Густава Ара мир знал под псевдонимом Lil Peep. Он вырос в семье интеллектуалов, увлекался модой, читал тексты о наркотиках, депрессию и суициде, а в последней заметке на своей странице в Instagram написал, что хочет быть «всем для всех». В рассказах тех, кто его хорошо знал, Густав Ар был человеком уникальной доброты и несвойственной нашему времени щедрости. Фильм рассказывает о музыканте, ушедшем слишком рано и получившем заслуженное признание лишь после смерти.

Неделя австрийского кино



Фестиваль «Неделя австрийского кино» собирает самые яркие и резонансные картины последних лет из Австрии. В 2020 киносмотр состоится уже в 9-й раз. В этом году зрителей ждут экскурсия по Венской опере, советы о личной жизни от Зигмунда Фрейда, драма из программы Берлинского кинофестиваля, приключенческий фильм для всей семьи и традиционный видеоарт с фестиваля Ars Electronica. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.