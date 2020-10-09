В Израиле подростки нашли 425 золотых загадочных монет 1000-летней давности



Во время археологических раскопок в древнем израильском городе Явне два подростка нашли старый разбитый кувшин с 425 монетами из чистого золота! Бесценная находка имеет почти килограмм веса и возраст более тысячи лет. Точное местонахождение клада засекретили, опасаясь грабителей и мародёров. Что особенного рассказывают учёные об этом уникальном кладе?

Мальчики, которые наткнулись на кувшин, добровольно участвовали в программе израильской довоенной национальной службы. Эта структура организовывает таким образом для школьников более глубокое изучение истории Израиля. Подростки участвовали в раскопках археологов на месте будущего строительства нового жилого массива. Копая землю лопатой, один из детей, Оз Коэн, наткнулся на осколки керамического кувшина.



Клад был спрятан в керамическом кувшине.



Подростки участвовали в археологических раскопках.

Рассказывая об этом он заметил: «Это было потрясающе. Я просто копал землю и вдруг увидел нечто, похожее на гнилые листья. Когда я посмотрел на них внимательней, я увидел, что это не листья, а золотые монеты! Было невероятно интересно найти столь уникальное и древнее сокровище».



По свидетельствам ученых, подобные находки встречаются крайне редко, поскольку золото имело высокую ценность во все времена

Руководители раскопок, Лиат Надав-Зив и доктор Эли Хаддад из Управления древностей Израиля считают, что клад был временно захоронен, и владелец, вероятно, имел твёрдое намерение вернуться, чтобы его забрать. Находка позволила учёным предполагать возможность древней международной торговли с отдалёнными районами Ближнего Востока.



Израильский город Явне.



Место раскопок.

Найденное золото было в то время весьма значительной суммой денег. Это позволило бы ему безбедно жить в самом роскошном дворце, в столице. В кувшине были не только чистые монеты в двадцать четыре карата, некоторые из монет были обрезаны, чтобы иметь меньший номинал. Золото находится в первозданном состоянии и не требует восстановительных работ.



Никаких восстановительных работ обнаруженное золото не требует, оно в прекрасном состоянии.

Доктор Роберт Кул, эксперт по монетам из Управления древностей Израиля, сказал, что одна из небольших обрезанных монет, является фрагментом золотого солида византийского императора Феофила (829-842 гг.). Отчеканена она была в столице империи, Константинополе, никогда прежде такие монеты не находили в Израиле ранее. Находка послужила доказательством возможной торговли между соперничающими империями — Византией и Израилем.



Израильский археолог Шахар Криспин чистит золотые монеты. Коллекция из 425 золотых монет, большинство из которых относится к периоду Аббасидов около 1100 лет назад.

Открытия, подтверждающие византийское присутствие были и ранее. Например, в январе 2020 года тринадцатилетний Став Меир из Кесарии отправился за грибами. В процессе он нашёл каменную табличку с греческими буквами. Мальчик интересовался археологией и сразу понял, что его находка — это нечто чрезвычайно важное.

Когда он связался с Управлением древностей Израиля, Питер Гендельман, исследователь Кесарии, сказал ему, что это византийское надгробие. На нём указано имя и область, где была найдена табличка. Кесария находится на севере центрального Израиля, она была богатым городом на берегу Средиземного моря. Этот город был восстановлен Иродом Великим около 20 г. до нашей эры и назван в честь римского императора Цезаря Августа.

В мае 2020 года совсем маленький мальчик, шестилетний Имри Элия, гулял со своими родителями по археологическому объекту Тель-Джемме и обнаружил крошечную табличку, украшенную двумя фигурками. Семья передала находку Израильскому управлению древностей. Находка оказалась уникальной, относящейся к эпохе поздней бронзы, когда египтяне правили Ханааном, примерно в 12-15 веках до нашей эры.

По этому поводу археологи Саара Ганора, Итамар Вайсбейн и Орена Шмуели сделали следующее заявление: «Это визуально открывает нам окно для понимания сути борьбы за господство на юге страны в ханаанский период». Вероятно, сам Имри не поймёт всю глубину значения своей находки, пока не станет немного старше. Сейчас же подросток пользуется повышенным к себе вниманием и стал владельцем специального сертификата о гражданстве от Управления древностей Израиля.



История часто преподносит нам разнообразные сюрпризы, меняя наши устоявшиеся представления о мире.