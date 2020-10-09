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Ученые о последствиях коронавируса: Теперь нам всем угрожают супербактерии

На фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма. О новой глобальной угрозе предупредили американские ученые, сообщает Science Alert.

Кризис супербактерий только накаляется. «Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается», — полагает профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

По данным специалистов, примерно 700 тыс. человек по всему миру ежегодно становятся жертвами особо устойчивого вида бактерии. Из-за слишком частого использования антибиотиков многие бактериальные инфекции, в том числе штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.

К 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов, уверены в ВОЗ.

9 октября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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