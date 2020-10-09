У Турции до минимума за 15 лет сократились валютные резервы

Валовой объем валютных резервов Турции на 2 октября составлял $41,41 млрд, уменьшившись с $42,42 млрд неделей ранее, следует из данных Центробанка страны.

Это минимальный уровень с сентября 2005 года. Сокращение резервов обусловлено тем, что ЦБ и госбанки наращивает усилия по поддержке курса лиры, сообщает «Интерфакс».

При этом объем чистых международных резервов Турции на прошлой неделе упал до самого низкого показателя с марта 2004 года — $16,8 млрд.

Ранее в ходе сегодняшних торгов стоимость нацвалюты опускалась до исторического минимума в 7,942 лиры за доллар США.