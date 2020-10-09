Странности — Египет и Сирия отметили годовщину «победы» в Войне Судного дня

Newsru.co.il передает: В Египте и Сирии 6 октября прошли торжественные мероприятия, посвященные 47-й годовщине начала Октябрьской войны 1973 года – так в арабском мире называют Войну Судного дня. Арабы считают ее своей победой, утверждая, что она стала первым поражением израильтян на поле боя.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси возложил венок к могиле неизвестного солдата в Каире. «Октябрьская война зародила в египтянах новый дух – дух упорства, готовности справится с испытаниями и трудностями, дух победителей. Мы защитили нашу родину, добились возвращения захваченных земель», — заявил он.

В Сирии центральным мероприятием стал торжественный выпуск военной академии в Хомсе. Верховный главнокомандующий вооруженных сил генерал-лейтенант Башар Асад на ней не присутствовал. Его представлял министр обороны генерал-лейтенант Али Абдалла Айюб.



Он поздравил выпускников от имени главы государства и заявил о единстве народа, армии и государственного руководства. «Мы умеем одерживать победы, слава следует за нами по пятам», — заявил министр.

Потери Израиля убитыми в Войне Судного дня составили 2656 человек. Несмотря на поражения первых дней, война завершилась победой еврейского государства. На Синайском полуострове была окружена третья египетская армия, а Дамаск находился в досягаемости артиллерии ЦАХАЛа.



Тем не менее, для арабского мира начальные успехи, такие как форсирование Суэцкого канала, стали свидетельством, что «позор 1967 года» смыт. Египет воспринимает возвращение Синая по мирному соглашению с Израилем как результат военной победы 1973 года.