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США ввели санкции против 18 иранских банков

Министерство финансов США ввело санкции против 18 иранских банков. Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничительные меры затронули, в частности, такие финансовые учреждения как Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Iran Zamin Bank и другие.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин написал в сети микроблогов Twitter, что ведомство «предприняло дальнейшие действия по изоляции иранской экономики от мировой финансовой системы». Он также добавил, что Тегеран использует финансовый сектор для осуществления «злонамеренных действий», и подчеркнул, что санкции будут действовать до тех пор, пока власти Ирана «не прекратят поддержку террористов» и не свернут ядерную программу.

Напомним, о восстановлении американских санкций против Ирана стало известно в конце сентября.

9 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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