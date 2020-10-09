США отрезали Иран от мировой валютной системы

США вводят новый раунд санкций в отношении Ирана, объявил в четверг американский Минфин.В санкционные списки с с блокировокой активов и запретом на любые операции с американскими гражданами и юрлицами внесены 18 крупнейших иранских банков. Санкции против финансового сектора иранской экономики вводятся в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа с целью «отрезать иранское правительство от ресурсов для финансирования ядерной и ракетной программ, террористических группировок и злонамеренного влияния в регионе», говорится в релизе Минфина Штатов.

Контрагентам иранских банков дается 45 дней на то, чтобы свернуть все операции, после чего они могут стать объектом вторичных санкций, подчеркивает ведомство.

Цель новых мер против Ирана состоит в том, чтобы отрезать Тегеран от возможности проводить расчеты в долларах, заявил глава Минфина Стивен Мнучин, добавив, что санкции «будут продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку терроризма и не остановит свою ядерную программу.

Отныне практически вся банковская система Исламской республики вырезана из мировой системы платежей: банкам де-факто запрещено как получать доходы в иностранной валюте, так и проводить расчеты с иностранными контрагентами по импорту.

На это изначально были настроены все санкционные меры администрации Трампа. В 2018 году США ввели санкции на экспорт иранской нефти, которая обеспечивала Тегерану 69% валютных доходов, уходивших на закупки за рубежом технологий, оборудования, продовольствия и медикаментов.

Еще порядка 10% экспорта обеспечивала нефтехимия, в том числе производство пластика (5,6 млрд долларов в год) и органических химикатов (4,1 млрд долларов). Эти товары США обложили санкциями в июле 2019 года.

Последней — в январе 2020-го — под санкции попала металлургическая отрасль, на которую, по данным WorldTopExport, приходилось порядка 6,5% экспортных доходов Ирана. 4% обеспечивала сталелитейная отрасль (3,9 млрд долларов в год), 1,2% — продажи необработанной руды (1,2 млрд), а еще 0,7% — экспорт меди (0,7 млрд). Причем последний, согласно статистике, бурно рос — более чем на 200% год к году.

На фоне санкций в 2019 году экспортных доходы Ирана рухнули почти в 4 раза — до 27 млрд долларов. Оставшись практически без притока иностранной валюты, экономика попала под каток девальвации и галопирующей инфляции. Курс иранского риала упал упал почти вдвое с начала года и на 30% за лето, до исторического минимума в 300 тысяч риалов за доллар.

Инфляция, по данным на сентябрь, достигла 34% в годовом выражении, несмотря на попытки властей сдерживать рост цен на продовольствие. «Покупательная способность иранцев упала в 5 раз за последние три года», — констатирует в интервью Aljazeera аналитик министерства финансов и экономики Мохаммад Махидашти.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-otrezali-iran-ot-mirovoy-valyutnoy-sistemy-1029663640