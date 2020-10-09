SpaceX для Минобороны США доставит грузы «через космос» вместо самолета

В 2021 году компания SpaceX может впервые продемонстрировать Минобороны США собственные возможности по орбитальной доставке грузов, пишет C4ISRNET.

Согласно изданию, речь идет о «доставке груза из одного места в другое через космос». C4ISRNET пишет, что в Пентагоне заинтересованы «провокационной задумкой» SpaceX, предполагающей доставку из одной точки планеты в другую 80-тонного груза, что сопоставимо с возможностями стратегического военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III.

Издание отмечает, что использование космических возможностей не предполагает разрешения стран для пролета над их территориями, как в случае самолетов.

В октябре C4ISRNET сообщило, что компании SpaceX и L3 Harris получили контракт Минобороны США на разработку спутников для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет.