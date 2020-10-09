Шэрон Осборн рассказала, что спасло ее от попытки самоубийства

68-летняя Шэрон Осборн призналась в эфире шоу The Talk, что четыре года назад хотела покончить с собой. Супруга Оззи Осборна не стала уточнять, что именно подтолкнуло ее тогда к таким мыслям, ограничившись общими словами.

Я хотела пойти на такой поступок не для привлечения внимания. Я просто больше не могла выносить все это,

— сказала Шэрон.

Шэрон Осборн

К счастью, Осборн решила обратиться за психологической помощью. Она встретила двух девушек, пример которых заставил ее изменить свои планы и понять, что суицид — не выход.

Они сказали мне, что пили и употребляли наркотики. Их матери покончили жизнь самоубийством. И это так испортило их жизнь, что они не могли справиться с этим. Это потрясло меня. Я ни в коем случае не собираюсь причинить подобное своей семье, детям. И это меня шокировало, будто пронзило током, и все сразу стало на свои места. Посмотри на этих двух девушек. Если я совершу это, то на их месте потом могут быть мои дети,

— призналась Шэрон.

Стоит отметить, что мысли о самоубийстве возникали у нее неоднократно. В 2019 году Осборн призналась, что трижды пыталась покончить с собой, а также рассказала о своей многолетней борьбе с депрессией. Кроме того, Шэрон испытывала и другие проблемы со здоровьем. В 2002 году у нее диагностировали рак толстой кишки. В итоге знаменитости удалось одолеть недуг.

Это не первое громкое откровение Осборн за последнее время. Несколько недель назад она рассказала о сексуальной жизни с Оззи Осборном.

Оззи и Шэрон Осборн

Все мы знаем, что Оззи был гиперсексуален. Это не секрет. Его хватило на всех. Сейчас секса стало меньше. Раньше это случалось трижды в день, но сейчас, скажем, пару раз в неделю, что нормально для долгих-долгих отношений,

— сказала Шэрон.

Осборн также поделилась своими мыслями, как меняется интимная жизнь с возрастом.

Когда вы состоите в отношениях, в них есть взлеты и падения. Секс меняется, но дело не только в сексе, но и в близости. Речь идет о том, чтобы быть с тем человеком, которого ты любишь. Это тепло. Это уважение. Это чувство любви и комфорта, так что эти бабочки в животе превращаются в чувство гармонии,

— призналась Осборн.

Шэрон Осборн с дочерью Келли

Напомним, что Шэрон и Оззи поженились в 1982 году. У пары есть трое детей: дочери Эми и Келли и сын Джек.