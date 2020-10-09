Рынку США пообещали небывалый рост

Аналитик американского инвестбанка Baird Патрик Спенсер пообещал фондовому рынку США небывалый рост, обусловленный президентскими выборами. Слова финансиста приводит CNBC.

Нынешние условия Спенсер считает «шансом для целого поколения». Свою позицию он обосновывает беспрецедентной политической ситуацией, которая сложилась в ходе избирательной кампании.

В целом участники рынка больше ждут избрания президентом кандидата от Демократической партии Джо Байдена, поскольку считают его способным принимать более взвешенные экономические решения, нежели действующий глава государства Дональд Трамп.

Однако и победа последнего тоже будет воспринята многими позитивно, поскольку будет означать сохранение нынешней налоговой политики, в то время как Байден все чаще говорит о намерениях поднять ставки по налогам на прибыль и доходы отдельных категорий граждан. Сохранение налогового бремени на относительно низком уровне позволит компаниям сохранять и распределять между акционерами большую часть прибыли, а значит привлекать инвесторов.

Дополнительным стимулом для роста котировок может послужить долгожданное достижение договоренности между двумя фракциями в Конгрессе относительно выделения нового пакета стимулирующих мер для экономики. До сих пор демократам и республиканцам не удалось прийти к согласию из-за противоречий о размере субсидий и их адресатов.