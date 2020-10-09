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Россия подтвердила переговоры Армении и Азербайджана в Москве

Азербайджан и Армения согласились участвовать в консультациях, которые пройдут в Москве из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — заявила дипломат.

8 октября президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для проведения консультаций по Нагорному Карабаху. Тогда же он призвал прекратить боевые действия в регионе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

9 октября, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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