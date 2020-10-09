Режиссер «Кванта милосердия» снимет фильм о говорящих паровозиках

Компания Mattel и студия 2Dux объявили о запуске в производство полнометражного фильма по мотивам популярного детского анимационного сериала «Томас и его друзья». Такой информацией располагает издание The Wrap. Постановщиком назначен Марк Форстер, создатель фильмов «Бал монстров» и «Квант милосердия».

«Томас был моим личным любимцем с раннего детства. Для меня большая честь — работать вместе с командой Mattel и отправиться в это удивительное путешествие вместе с этой нестареющей интеллектуальной собственностью», — говорится в заявлении режиссера по этому поводу.

Отметим, что британский мультипликационный сериал был создан по мотивам книг объединенных названием «The Railway Series» английских писателей Уилберта и Кристофера Одри. Главными героями являются паровозы, наделенные человеческими качествами и лицами. Телевизионный проект дебютировал в 1984 году, в дальнейшем было выпущено более двух десятков сезонов. Также выпускались многочисленные линейки игрушек и других детских товаров.

Производственный и возможный прокатный график фильма пока не уточняется. Вероятнее всего, съемки стартуют уже в 2021 году.