«  
  »

Режиссер «Кванта милосердия» снимет фильм о говорящих паровозиках

Режиссер "Кванта милосердия" снимет фильм о паровозиках с лицами

Компания Mattel и студия 2Dux объявили о запуске в производство полнометражного фильма по мотивам популярного детского анимационного сериала «Томас и его друзья». Такой информацией располагает издание The Wrap. Постановщиком назначен Марк Форстер, создатель фильмов «Бал монстров» и «Квант милосердия».

«Томас был моим личным любимцем с раннего детства. Для меня большая честь — работать вместе с командой Mattel и отправиться в это удивительное путешествие вместе с этой нестареющей интеллектуальной собственностью», — говорится в заявлении режиссера по этому поводу.

Отметим, что британский мультипликационный сериал был создан по мотивам книг объединенных названием «The Railway Series» английских писателей Уилберта и Кристофера Одри. Главными героями являются паровозы, наделенные человеческими качествами и лицами. Телевизионный проект дебютировал в 1984 году, в дальнейшем было выпущено более двух десятков сезонов. Также выпускались многочисленные линейки игрушек и других детских товаров.

Производственный и возможный прокатный график фильма пока не уточняется. Вероятнее всего, съемки стартуют уже в 2021 году.

9 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  