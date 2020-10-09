Неуловимый тигр убил восемь человек и месяцами скрывался в лесу

Полиция индийского района Чандрапур, штат Махараштра, девять месяцев охотится на обезумевшего тигра, который убил восемь человек. Об этом сообщает газета The Indian Express.

Очередное смертельное нападение тигра по кличке RT1 произошло в понедельник, 5 октября. Жертвой неуловимого хищника, который месяцами скрывается от сотрудников лесного хозяйства, стал Мароти Пенам. Индиец пошел в лес вопреки запретам властей. «Мы нашли следы, указывающие на то, что это был тот самый тигр. Мы взяли мазки и отправили их на экспертизу», — говорит главный лесничий Арвинд Бунде.

На счету шестилетнего тигра 11 нападений, восемь из которых с летальным исходом. Это рекордный показатель для штата Махараштра. Несколько лет назад местных жителей терроризировала тигрица по кличке Анви. За три месяца она убила пять человек. В ноябре 2018 года опасную хищницу застрелили.

Департамент лесного хозяйства активно охотится на RT1. В операции участвуют четыре группы специалистов. Задача работников осложняется тем, что тигр нападает на наживку только ночью, когда использование транквилизаторов запрещено.