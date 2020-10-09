Неуловимый тигр убил восемь человек и месяцами скрывался в лесу

Очередное смертельное нападение тигра по кличке RT1 произошло в понедельник, 5 октября. Жертвой неуловимого хищника, который месяцами скрывается от сотрудников лесного хозяйства, стал Мароти Пенам. Индиец пошел в лес вопреки запретам властей. «Мы нашли следы, указывающие на то, что это был тот самый тигр. Мы взяли мазки и отправили их на экспертизу», — говорит главный лесничий Арвинд Бунде.
На счету шестилетнего тигра 11 нападений, восемь из которых с летальным исходом. Это рекордный показатель для штата Махараштра. Несколько лет назад местных жителей терроризировала тигрица по кличке Анви. За три месяца она убила пять человек. В ноябре 2018 года опасную хищницу застрелили.
Департамент лесного хозяйства активно охотится на RT1. В операции участвуют четыре группы специалистов. Задача работников осложняется тем, что тигр нападает на наживку только ночью, когда использование транквилизаторов запрещено.
Leave a Reply