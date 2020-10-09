Названы 10 лучших сериалов всех времен

Издание The Hollywood Reporter опросил 2,8 тыс. человек из телеиндустрии — актеров, продюсеров, режиссеров и представителей других профессий — и составил рейтинг лучших сериалов всех времен.

Всего в списке 100 шоу. В самом конце — «Отчаянные домохозяйки», «Все любят Реймонда» и «Звездный крейсер «Галактика», в середине оказались «Закон и порядок», «Флинтстоуны», «Карточный домик», «Твин Пикс» и «Доктор Кто», а в первую десятку попали несомненные хиты последних лет.

10 место. «Симпсоны».

Конечно, можно удивляться тому, что анимационное шоу о жизни желтокожей семьи и города Спрингфилд, идущее вот уже 26 лет на канале Fox, оказалось лишь десятым. С другой стороны, история все расставит по своим местам – углядев на экране знакомый пейзаж или услышав характерную музыкальную тему заставки, редкий зритель сможет удержаться от того, чтобы не посмотреть серию до конца. А потом еще одну. И еще. Вряд ли те же «Друзья» могут похвастаться такими же преданными фанатами.

9 место. «Безумцы».

Сериал под двойственным названием Mad Men, которое означает и «безумцев», и сотрудников рекламных агентств, оккупировавших Медисон-авеню в Нью-Йорке. Сериал выходил в 2007–20015 годах, но речь в нем идет о начале 1960-х – том времени, когда американское общество менялось кардинальным образом. Это популярное драматическое шоу (четыре премии «Эмми» подряд) вдохновило российского режиссера и продюсера Валерия Тодоровского на сериал «Оттепель», который стал событием уже нашего телевидения.

8 место. «Я люблю Люси».

Древний ситком, выходивший на CBS в 1950-е, рассказывает о том, что жена популярного актера и певца тоже пытается стать знаменитой, но встречает непонимание супруга. Исполнительница заглавной роли Люсиль Болл долгое время эксплуатировала понравившийся зрителям образ, участвуя в передачах вроде «Шоу Люси» или сериала «Жизнь с Люси».

7 место. Saturday Night Live.

«Субботним вечером в прямом эфире» — это, конечно, не сериал, а развлекательная передача с пародиями, шутками и звездными гостями. Но она идет уже 40 лет и сама по себе превратилась в сериал – зрители следят не только за тем, что происходит на экране, но и за событиями вокруг SNL.

6 место. «Клан Сопрано».

Криминальная драма о семье гангстера Тони Сопрано, блестяще сыгранного актером Джеймсом Гандольфини (умер в 2013-м). Сериал изучал не только преступную жизнь итало-американских мафиози, но и семейные проблемы Тони. А поскольку он шел по кабельному HBO и предназначался исключительно для просмотра взрослой аудитории, в нем была нагота, насилие, нецензурная брань – в общем, все то, что чуть позже («Сопрано» закончился в 2007 году) зрители оценили и в другом сериале канала, «Игре престолов».

5 место. «Сайнфелд».

Ситком, который можно назвать вдохновителем «Друзей». Он шел на NBC девять лет – с 1989-го по 1998-й, а после завершения несколько раз попадал на верхние строчки различных телерейтингов – например, был лучшим по версии журнала TV Guide и третьим в списке Entertainment Weekly.

4 место. «Игра престолов».

Фэнтезийная драма по серии романов Джорджа Р.Р. Мартина о мире Вестероса, Железном троне, зиме, которая близко, и матери драконов. Сериал уже перевалил за экватор – вышло пять сезонов из возможных восьми (а то и десяти), но количество насилия на экране продолжает шокировать восторженных фанатов. Любопытно, что Мартин еще не дописал свою сагу – выход шестого тома намечен на 2016 год, а уж когда будет седьмой, финальный, неизвестно.

3 место. «Секретные материалы».

Девять сезонов агенты ФБР Малдер и Скали искали истину, которая постоянно оказывалась где-то рядом. Пришельцы, теории заговора – их интересовало все связанное с внеземными цивилизациями. Финал оказался открытым – и чтобы ответить на все вопросы, в 2016 году «Секретные материалы» вернутся на экраны. Главные роли снова исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

2 место. «Во все тяжкие».

Второе место досталось истории о школьном учителе химии, который после того, как узнал, что у него рак, начал делать наркотики. Сериал дважды получал «Эмми» как лучшее драматическое шоу и принес четыре премии исполнителю главной роли Брайану Крэнстону.

1 место. «Друзья».

Ситком о шестерых молодых людях из Нью-Йорка пользовался заслуженной популярностью все десять лет, что шел на NBC, а посмотреть на его финал у телевизоров собрались 52,5 млн человек. Сыгравшие в сериале актеры (Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер) до сих пор больше известны публике именно благодаря «Друзьям» — хотя у той же Энистон кинокарьера после завершения шоу сложилась довольно удачно.