На Netflix подали в суд из-за фильма о тверкающих школьницах

На Netflix подали в суд из-за фильма «Милашки». Об этом сообщает The New York Times.

Большое жюри округа Тайлер, штат Техас предъявило обвинение компании после выхода ленты об увлекшихся тверком школьницах. Сервис обвинили в продвижении непристойных визуальных материалов с изображением детей.

Прокуроры округа пояснили, что законы штата запрещают «сознательное продвижение» материалов, на которых можно увидеть детские гениталии, причем не имеет значения прикрыты ли они одеждой или нет. Там отметили, что фильм «апеллирует к сексуальному интересу и не имеет никакой серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности».

В Netflix заявили, что продолжат поддерживать картину. Они назвали проект социальным высказыванием против сексуализации детей.