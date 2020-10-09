Любовница Тарзана подала на него в суд по тяжелой статье

Женщина, заявившая о связи со стриптизером Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, подала гражданский иск к нему. Актриса Анастасия Шульженко обвинила мужа певицы Наташи Королевой в нанесении ей травм. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Шульженко Вадима Лялина.

По его словам, его клиентка получила травмы во время встречи с Тарзаном. При этом юрист не стал уточнять, при каких именно обстоятельствах это произошло. тветчиком. «Произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение», — сказал Лялин.

В начале осень СМИ сообщали, что Тарзан якобы изменил Королевой с двумя девушками, пока та отдыхала на курорте. Сообщалось также о пропаже драгоценностей Королевой.

Позднее Сети и на телевидении появились откровения актрисы Анастасии Шульженко об интимной связи с Тарзаном. Впоследствии сам Глушко признался в измене.