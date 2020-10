Шэрон Осборн рассказала, что спасло ее от попытки самоубийства Играем и выигрываем с Вавада » Лучшие фильмы для празднования Хэллоуина — что посмотреть на выходных Киноэксперты американского потокового сервиса Tubi провели исследование, чтобы выяснить — какие фильмы люди любят смотреть именно на Хэллоуин. Опрос проводился среди 2000 человек. 72% респондентов заявили, что в ночь на Хэллоуин собираются сесть всей семьей перед экраном, чтобы посмотреть какую-нибудь атмосферную киноленту. 63% опрошенных сказали, что обязательно покажут своим детям классические фильмы к Вечеру всех святых. Также 66% участников эксперимента признались, что считают просмотр фильмов на Хэллоуин замечательным развлечением, учитывая весь 2020 год. Итак, на основе этих данных специалисты составили рейтинг кинокартин, которые помогают зрителю проникнуться духом Хэллоуина. Результаты исследования показали, что самым культовым фильмом всех времен о Хэллоуина стала кинолента 1978 года «Хэллоуин» («Halloween»). Далее идет слэшер 1984 года «Кошмар на улице Вязов» («A Nightmare on Elm Street»). А замыкает тройку лидеров «Крик» («Scream») 1996 года выпуска. Интересно, что самой популярной фразой, которая вызывает у зрителей мурашки по коже, стали следующие строки из мистического фильма «Шестое чувство» («The Sixth Sense»): «Я вижу мертвых людей». Вторую позицию заняла фраза из картины «Сияние» («The Shining»): «Heeeere’s Johnny!». Ну а третье место досталось строкам из классического фильма ужасов «Полтергейст» («Poltergeist»): «Они здесь». Полный список самых культовых фильмов о Хэллоуине всех времен: «Хэллоуин» ( «Halloween»), 1978;

«Кошмар на улице Вязов» («A Nightmare on Elm Street»), 1984;

«Крик» («Scream»), 1996;

«Экзорцист» («The Exorcist»), 1973;

«Битлджус» («Beetlejuice»), 1988;

«Пятница 13-е» («Friday the 13th), 1980;

«Телекинез» («Carrie») 2013;

«Шоу ужасов Рокки Хоррора» («The Rocky Horror Picture Show»), 1975;

«Детские игры» («Child’s Play»), 1988;

«Сияние» ( «The Shining»), 1980;

«Заклятие» («The Conjuring») 2013;

«Техасская резня бензопилой» («The Texas Chainsaw Massacre»), 1974;

«Психо» («Psycho»), 1960;

«Тихое место» ( «A Quiet Place»), 2018;

«Ночь живых мертвецов» («Night of the Living Dead»), 1968;

«Оно» («It»), 1990;

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» («The Blair Witch Project»), 1999;

«Ведьма» («The Witch»), 2015;

«Пила: Игра на выживание» («Saw»), 2004;

«Полтергейст» («Poltergeist»), 1982;

«Астрал» («Insidious»), 2010;

«Прочь» («Get Out»), 2017;

«Паранормальное явление» («Paranormal Activity»), 2007;

«Кэндимэн» («Candyman»), 1992;

«Шестое чувство» («The Sixth Sense»), 1999;

«Последний дом слева» ( «The Last House on the Left»), 1972;

«Бабадук» ( «The Babadook»), 2014;

«Звонок» ( «The Ring»), 2002;

«Оно» ( «It Follows»), 2014;

«Солнцестояние» ( «Midsommar»), 2019.

загрузка...