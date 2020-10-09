Королева Испании Летиция в ярком образе посетила Мадрид

48-летняя королева Испании Летиция, безусловно, входит в число самых стильных монарших особ. В стиле она отдает предпочтение элегантности, сдержанности и утонченности и никогда не изменяет этим принципам. Сегодня она вновь это продемонстрировала.

Для визита в Мадрид, где она посетила встречу организации, которая предоставляет жилье студентам, Летиция выбрала ярко-красный наряд: костюм-двойку с расклешенными брюками с разрезами от Roberto Torreta.

Аксессуары Летиция, не побоявшись перестараться с красным, тоже подобрала в цвет наряду — ее образ завершили классические лодочки и клатч от Carolina Herrera. А вот перегружать и без того яркий лук украшениями она не стала и отметилась лишь парой скромных золотых серег и колец.Супруга короля Филиппа VI, к слову, нередко повторяет свои модные образы. В этом костюме Летиция уже не раз выходила в свет — два года назад она блистала в нем на форуме «Европейские дни развития» в Брюсселе, а в прошлом году появилась в нем же на ежегодной церемонии вручения премии Фонда принцессы Жиронской в испанском городе Касересе.

Особенно сильно ее сегодняшний образ контрастировал со вчерашним нарядом, когда она приехала на открытие учебных курсов в средней школе Politecnico de Santiago в городе Сантьяго-де-Компостела. На публике супруга короля Филиппа VI появилась в черной обтягивающей кофте, серой клетчатой юбке асимметричного кроя с черным поясом на талии и черных лодочках.