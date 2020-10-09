Цены на нефть взлетели на угрозе остановки крупнейшего месторождения в Европе

Сезон ураганов в США и забастовка норвежских нефтяников вытащили из ямы рынок «черного золота».Нефтяные котировки снова растут в четверг и обновляют максимумы почти за 3 недели на новостях о полной остановке добычи в Мексиканском заливе и резком — на 25% — сокращении норвежских поставок.

На 17.54 мск декабрьские фьючерсы на сорт Brent прибавляют 2,14% и торгуются по 42,9 доллара за баррель, а ранее в ходе сессии достигали отметки 43,27 — максимальной с 18 сентября.

Контракты на WTI в Нью-Йорке впервые за 2 недели поднимались выше 41 доллара за бочку, прежде чем отступить к 40,74 доллара (+2,1%).

«Рынок приветствует сокращение добычи» в США и Норвегии, потому что сейчас «мир производит больше нефти, чем может потребить», говорит аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Из-за урагана «Дельта», который приближается к Мексиканскому заливу, где сосредоточено около 15% американской нефтяной добычи, компании массово эвакуируют буровые платформы и сворачивают мощности в объеме почти 1,5 млн баррелей в сутки.

Еще почти миллион баррелей в день рынок перестанет получать из Норвегии, где объявлена забастовка на 6 нефтегазовых месторождениях, к которым, как сообщает Reuters, могут присоединиться еще четыре.

По оценке Refinitiv, Норвегия уже теряет почти четверть добычи углеводородов, а если забастовка не закончится к 14 октября, национальная добывающая компания Equinor будет вынуждена остановить самое крупное месторождение в Северном море — Йохан Свердруп.

В четверг состоится очередной раунд переговоров норвежского профсоюза Lederne с представителями нефтегазовой ассоциации (NOG). Рабочие добиваются равных условий труда для работников добывающих вышек на материке и офшорных платформ, а также увеличения зарплат в этом году.

Оба фактора, толкающие вверх цены на нефть, — краткосрочные, указывает Тонхауген: ураганы в США и норвежские забастовки поддержат котировки в моменте, после чего рынок снова останется один на один с проблемами в виде второй волны пандемии и растущей добычи в Штатах и странах ОПЕК.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ceny-na-neft-vzleteli-na-ugroze-ostanovki-krupneyshego-mestorozhdeniya-v-evrope-1029662686