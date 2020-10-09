Частный самолет и пикник на озере: как Белла Хадид отпраздновала день рождения

Сегодня Белла Хадид отмечает свой день рождения — ей исполняется 24 года. Готовиться к празднику модель начала еще вчера. Вместе с лучшими подругами Белла отправилась в путешествие на частном самолете, однако куда именно, не уточнила. Веселиться девушки стали еще на борту, к тому же атмосфера располагала к этому как нельзя лучше: салон был украшен яркими шарами с поздравительными надписями.

О боже, я чувствую себя невероятным везунчиком! Обычно я обхожусь без масштабного торжества на день рождения, поэтому в этом году мне просто захотелось отправиться со своими лучшими подругами в невероятное приключение без обратного билета,

— рассказала Хадид в подписи к фото.

Белла Хадид с подругой

Несколько часов назад именинница с подругами прибыла в место назначения и сразу же приступила к празднованию. Девушки переоделись в бикини и устроили себе пикник на озере, во время которого наслаждались коктейлями и делали много забавных кадров, которыми Белла сразу же делилась с подписчиками.

Несколько эликсиров в честь дня рождения,

— написала Белла в подписи к фото, намекая на бокалы, попавшие в кадр.

На праздничной вечеринке по случаю дня рождения Беллы не смогла присутствовать ее старшая сестра Джиджи. Всего пару недель назад она впервые стала мамой — у модели и ее возлюбленного Зейна Малика родилась дочь. Сейчас Джиджи полностью погружена в материнские хлопоты, поэтому наверняка уже поздравила любимую младшую сестру по видеосвязи.

Кстати, Белла и ее мама Иоланда уже успели познакомиться с новорожденной малышкой и остались от нее в полном восторге. Иоланда даже решила ненадолго переехать к дочери, чтобы первое время помогать ей в уходе за ребенком.