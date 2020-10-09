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Call of Duty с расстрелом советских солдат вызвала скандал в России

В России не будут продавать Call of Duty: Black Ops Cold War на дисках. Об этом сеть магазинов «М.Видео» сообщила на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«По текущей информации, дисковой версии в нашей стране не будет, увы», — говорится в сообщении компании. Соответствующая публикация была приурочена к выходу бета-версии игры. Есть вероятность, что Call of Duty: Black Ops Cold War окажется под угрозой запрета в России и в цифровом варианте. При этом на момент написания заметки на новую версию шутера можно было оформить предзаказ в официальном магазине PlayStation. Стоимость базовой версии игры составляет 4499 рублей.

В конце августа Activision анонсировала в России Call of Duty: Black Ops Cold War. Присутствующие на мероприятии журналисты рассказали, что в игре в числе прочего будет возможность расстрелять советских солдат. К моменту анонса российское подразделение Sony уже начало продвижение новой части Call of Duty в соцсетях.

9 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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