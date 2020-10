Неуловимый тигр убил восемь человек и месяцами скрывался в лесу Режиссер «Кванта милосердия» снимет фильм о говорящих паровозиках » Call of Duty с расстрелом советских солдат вызвала скандал в России В России не будут продавать Call of Duty: Black Ops Cold War на дисках. Об этом сеть магазинов «М.Видео» сообщила на своей официальной странице во «ВКонтакте». «По текущей информации, дисковой версии в нашей стране не будет, увы», — говорится в сообщении компании. Соответствующая публикация была приурочена к выходу бета-версии игры. Есть вероятность, что Call of Duty: Black Ops Cold War окажется под угрозой запрета в России и в цифровом варианте. При этом на момент написания заметки на новую версию шутера можно было оформить предзаказ в официальном магазине PlayStation. Стоимость базовой версии игры составляет 4499 рублей. В конце августа Activision анонсировала в России Call of Duty: Black Ops Cold War. Присутствующие на мероприятии журналисты рассказали, что в игре в числе прочего будет возможность расстрелять советских солдат. К моменту анонса российское подразделение Sony уже начало продвижение новой части Call of Duty в соцсетях.

