Армянские военные покидают столицу Нагорного Карабаха

Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска Армении эвакуируются из Степанакерта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу, 9 октября.

Как утверждает Минобороны, до утра по всей протяженности линии фронта шли ожесточенные бои, азербайджанская армия наносила удары на важных направлениях и ограничила свободу передвижений противника.

«Личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется. Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия одной из воинских частей в Ханкенди», — утверждают в Баку.

Пресс-служба Армии обороны Карабаха в свою очередь сообщила, что ночью ситуация оставалось стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка на передовой не изменилась. На отдельных участках продолжались перестрелки и артиллерийские бои.

«Противник наносил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Подразделения Армии обороны полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию», — цитирует «Sputnik Армения» сообщение пресс-службы.