5 замечательных мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми до того, как они вырастут

С наступлением осени просмотр любимых лент на диване становится еще более приятным, а для детей – это немаловажная часть семейного досуга. А хорошие мультфильмы зачастую могут выполнить обе задачи – и развлекательную, и образовательную.

Мы подготовили подборку мультфильмов, доступных к просмотру в любое время онлайн.

«Мирай из будущего»

Мультипликационная притча от ведущего режиссера японской анимации Мамору Хосода, который получил номинацию на «Оскар» в прошлом году.

Маленький мальчик Кун всю жизнь купался в любви и внимании родителей, пока у него не появилась маленькая сестренка. Назвали малышку Мирай, что означает «будущее». И теперь все внимание родителей принадлежит ей. Четырехлетний Кун очень ревнует родителей, пытается конкурровать с сестрой, но неуспешно, и поэтому часто сбегает на задний двор. Однажды он находит там волшебное семейное дерево, рядом с которым начинают происходить настоящие чудеса. Благодаря путешествиям во времени Кун получает шанс посмотреть на своих близких с новой стороны.

«Супер Пес и Турбо Кот»

В 1969 году ученый запускает своего пса Бадди в космос. Спустя 50 лет Пес возвращается на Землю и оказывается в мусорном баке. Он решает найти своего хозяина, который пообещал отыскать его после завершения миссии. Но вскоре Бадди понимает, что в городе ненавидят животных. На них охотится жестокий полицейский Пек, а Бадди по воли судьбы спасает Феликс – турбокот-супергерой. Вскоре пес знакомится со смелым кроликом Кэссиди – лидером разношерстной группы животных, который борется за права животных. Вместе они объединяются, чтобы противостоять жестокости.

«Губка Боб в 3D»

В приквеле одного знаменитого мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» мы снова вернемся в увлекательные приключения знаменитого Спанч Боба. По сюжету, Пират Бургербрад украл тайный рецепт у мистера Крабса. Жители Бикини Боттом лишились любимой еды и просто сошли с ума, разрушив город и обвинив при этом во всех бедах несчастного Губку Боба. В результате ему приходится объединиться с Планктоном, чтобы создать машину времени и вернуться в прошлое, где они смогут записать рецепт. А в это же время Бургербрад, воспользовавшись украденным рецептом, открывает на пляже фастфудный ларек и успешно торгует бургерами.

«ЛЕГО. Мир юрского периода: Легенда острова Нублар»

События мультсериала разворачиваются в «Парке юрского периода» на острове Нублар. Дела там идут не лучшим образом: толпы туристов портят парк, животные сбегают, а ремонт так и не удается закончить. К тому же постоянно идет тропический дождь. Поведение руководства не самым выгодным образом сказывается на работе парка. В результате за дело берутся Оуэн Грейди, который исследует поведение животных и помощник директора Клэр Диринг. Вскоре Оуэн и Клэр понимают, что у них есть противник, который хочет найти волшебные сокровища и навсегда уничтожить парк.

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

Проблема голода в мире будоражит умы многих ученых в поиске решения. Одному из них, Флинту Локвуду, удалось решить задачу не в масштабах всей страны, но по крайней мере родной городок теперь сыт. Его гениальное творение сделало соседей поистине счастливыми потому, что еда падает прямо с неба вместо дождя. Представьте себе дождь из фрикаделек, торнадо из спагетти, холм из желе… Но такие осадки могут быть не только вкусными, но и опасными и ученому предстоит остепенить свое гениальное творение.