16-летняя дочь Моники Беллуччи дебютировала на обложке модного журнала

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 16-летняя Дева, впервые снялась для обложки модного журнала. Девушка стала cover girl французского Elle.

На фото Дева Кассель позирует в наряде от итальянского бренда Dolce & Gabbana, с которым она сотрудничает уже больше года. Напомним, в начале этого года дочь знаменитых актеров стала лицом аромата марки, а в этом году уже поучаствовала в съемке новой кампании, которая, однако, пока не была опубликована. Автором съемки для журнала стал фотограф Йонас Бреснан.

Больше тридцати лет назад на обложке французского Elle впервые появилась и мама Девы, Моника Беллуччи. Стоит отметить, что дочь превзошла ее и дебютировала значительно раньше — Монике на момент первой съемки для Elle было 23 года. Сама Дева пока не поспешила похвастаться новым модельным достижением в соцсетях, которые она ведет не очень активно.

Моника Беллуччи на одной из ранних обложек для Elle (1988 год)

Дева Кассель

Зато на дебют уже отреагировали близкие Девы. Ее парень, Лука Саландра, поделился с подписчиками обложкой с изображением своей возлюбленной, ну а Моника Беллуччи оставила у себя в инстаграме напутствие дочери.

Давным-давно… ты была маленькой девочкой. Время летит так быстро! Пусть жизнь бережет тебя, любовь моя,

— написала Моника.

Дебютную съемку Девы, правда, оценили не все: некоторые подписчики посчитали, что для обложки выбрали не самый удачный кадр девушки и в жизни она намного милее, чем на обложке.