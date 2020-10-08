В Якутии в тайге обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева

В поселке Черский в Якутии в тайге был найден самолет, который, как утверждает эксперт, принадлежал одному из руководителей СССР Никите Сергеевичу Хрущеву. Останки «Борта №1» обнаружил энтузиаст, летчик вертолета компании «Приполярные авиалинии» Тимур Фатхулов.





После осмотра Ил-14П историк авиации, чей отец пилотировал советское воздушное судно под номером 61755, подтвердил, что этот самолет действительно принадлежал Никите Хрущеву. «Мой папа летал на самолете с бортовым номером 61755. Это бывший личный самолет Хрущева, — цитирует историка СМИ – На борту было необычное и очень крутое для того времени американское навигационное оборудование. В частности, радио самолета можно было настроить на пять мировых радиостанций, среди которых – Нью-Йорк, Япония и Австралия. После настройки оборудование выдавало текущие координаты рейса, по-видимому, методом триангуляции».

В книге Николая Якубовича «Неизвестный Ильюшин (Триумфы отечественного авиапрома)» описывается, как на Ил-14П советская делегация во главе с Хрущевым летом 1955 года летала в Индию, Бирму и Афганистан. Борт казался надежным, однако через несколько лет после начала эксплуатации обнаружлся скрытый дефект. Инцидент произошел, когда генсек летел в Симферополь. В небе над Украиной загорелся один из двигателей. Экипаж отреагировал молниеносно, двигатель был выключен, средства тушения пожара приведены в боевую готовность. Чтобы не рисковать, капитан посадил борт на ближайшем аэродроме в районе Джанкоя.

После расследования причин пожара выяснилось, что в полете из-за вибрации треснула медная трубка бензопровода и в образовавшуюся щель хлынуло топливо, которое вспыхнуло, попав на горячий мотор. Впоследствии на всех машинах медные трубки заменили бензостойкими дюритовыми.

Чехословацкий Avia-14 под названием Писек, подаренный «Аэрофлоту» для использования в Арктике

Двухмоторный Ил-14П 1950-х годов находился рядом с другими экспонатами. На кладбище авиатехники в приполярном поселке можно найти и другие реликвии: чехословацкую версию Ил-14 — Avia-14, и Ил-14, принадлежащий венгерской государственной авиакомпании Malev.

Ту-114

Ил-14П — не единственный самолет, на котором летал Хрущев. С его именем связывают авиалайнер Ту-114, на котором генсек совершил знаменитый визит в США в сентябре 1959 года — к нему американцы тогда не смогли подобрать трап нужной высоты. В последние годы своей карьеры Никита Сергеевич пересел в четырехмоторный Ил-18 — этот самолет он лично осматривал еще в 1957-м, одобрив идею Екатерины Фурцевой присвоить ему имя «Москва».