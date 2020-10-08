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В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе

Уничтожение более трехсот единиц бронетехники, в частности, танков, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не объясняется «ненужностью» последних в условиях современного военного конфликта, предполагающего использование беспилотников, пишет The National Interest.

Уничтожение 137 азербайджанских боевых машин и 130 армянских в американском издании связывают с недостаточной тактический подготовкой сторон конфликта, а также отсутствием у них противовоздушной обороны (ПВО), которая бы обеспечивала адекватное прикрытие, в частности, танкам.

«Ни одна из сторон не имеет необходимой противовоздушной обороны для защиты наземных подразделений», — пишет журнал.

The National Interest напоминает, что танки успешно используются в приграничном конфликте между Индией и Китаем, располагающими развитыми системами ПВО. Таким образом, согласно изданию, в условиях современного конфликта танки еще не потеряли свою актуальность.

8 октября, 2020 | Category: Мир, Новости, США ﻿
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